今年も笑顔で応えられました。上皇ご夫妻が21日から北佐久郡軽井沢町で静養に入られ、多くの市民や観光客に出迎えられました。午後3時すぎの軽井沢駅。上皇ご夫妻を出迎えようと集まった大勢の人たち…。新幹線で到着した上皇ご夫妻は仲睦まじく手をつないで出てくると、集まった人たちに立ち止まって手を振られました。東京から「大変お元気な姿を拝見できてうれしく思っております。思い出の地ですからそれを懐かしみながらいい