2025年に放映25周年を迎えるTVアニメ『おジャ魔女どれみ』と、人気アートキャンディブランド「パパブブレ」が再びコラボレーション。公式オンラインストアでは8月21日(木)から予約開始、8月28日(木)から全国のパパブブレ店舗にて数量限定発売されます。キャンディもグミも、おなじみのモチーフが可愛く再現され、ファン必見のアイテムに仕上がっています。 パパブブレのキャンディに「魔女見習い」が復活