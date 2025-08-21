◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）初回に１点を先制した巨人が２回に５点を追加した。ヤクルトの先発・石川雅規から中山礼都内野手が先頭で左越え二塁打で出塁。続くリチャード内野手は左翼スタンドに飛び込む６号２ラン本塁打。１９日のヤクルト戦での満塁アーチ以来の一発でリードを３点目。さらに２死から泉口友汰内野手が左中間フェンス直撃の二塁打、佐々木俊輔外野が右前タイムリーを放ち４点目