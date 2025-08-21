右肩痛のため故障班でリハビリを進めていた巨人の近藤大亮投手（３４）が２１日、負傷後初めて、捕手を座らせてブルペンでの投球練習を行った。力強い腕の振りで３０球。投げられる喜びを全身で感じ、表情には自然と笑みがこぼれた。「痛みがあるのは当たり前って感じで投げている。その割には投げられたかな。みんなに支えられてここまで来た。それに応えたいのが一番」と感謝の思いを口にした。３月１３日、ソフトバンクと