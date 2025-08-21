大相撲の夏巡業が２１日、秋田・由利本荘市で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は幕内・豪ノ山（武隈）らと８番取って６勝。突き押し自慢の相手を受け止め、左差し右上手で寄り切った。同・熱海富士（伊勢ケ浜）の右を差して寄り切るなど圧力の相手にも力強さをみせた。指名の理由は明かさず、「体の状態を見ながらやっていく」と淡々と振り返った。春場所から３場所連続で８勝７敗。先場所は弟弟子の幕内・琴勝峰が初優勝した