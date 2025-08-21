金沢競馬を施行している石川県競馬事業局は８月２１日、７日に発生した線状降水帯による大規模浸水被害からの復旧作業などのため、予定していた金沢競馬の２５、２６日および９月１、２日の開催を中止。９月７日から開催を再開すると発表した。