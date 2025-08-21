台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のリン・シャン（27）が21日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴんからのメークアップ動画を投稿した。モデル、タレントとしても活動しており、台湾はもちろん日本でも大人気。インスタグラムのフォロワー数は183万人を超えるリン・シャンは昨季から味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」に移籍した。自身のインスタグラムで「メイク…ずっと撮りたかっ