演歌歌手の三山ひろしや津吹みゆ、辰巳ゆうとらが２１日、東京・狛江エコルマホールで行われた「１ＰＰＯ〜歌と芝居の贈り物〜」に登場した。三山は、今後の演歌・歌謡界を若手歌手とともに盛り上げていきたいという強い思いからこのイベントを企画。この日、１部では芝居「道〜こころざし」が、２部では歌謡ショーが開催された。１部の芝居で、三山は娘を失ったトラック運転手を演じた。三山は稽古を振り返って「歌の世界