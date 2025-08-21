ＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）が、富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）で始動し、１１月２３日（日・祝）マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目指すことが８月２１日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。前走後は北海道・ノーザンファーム空港に放牧に出されており、来週中に滋賀・ノ