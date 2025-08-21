モデルで女優の谷まりあ（30）が21日、自身のインスタグラムを更新。「川の水がとても綺麗な色の国」でのショットを公開し、反響が寄せられている。谷は「実は最近まで海外にいましたどこの国でしょうか？」とつづり、水の色がエメラルドグリーンの川の前でポーズを決める動画や写真を投稿。Tシャツ＆黒いボトムスにルイ・ヴィトンのショルダーバッグを合わせ、「川の水がとても綺麗な色の国ですバッグの色合わせてみち