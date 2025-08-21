国内女子ゴルフツアー「ＣＡＴレディース」（神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）のプロアマ戦が２１日に開催され、昨年優勝の川崎春花（２２＝村田製作所）が復活へ意気込みを見せた。今季は開幕から５試合連続欠場し、実戦で大きく出遅れたこともありここまで１６試合でポイントランキング７６位にとどまっている。川崎は「少しずつはよくなっているかなと思います。ずっとスイングのことを気にしながらプレー