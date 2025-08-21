「今日ベンチで彼と少し話した。明日はすべてを出し切ってもらって、木曜日は休ませる」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、投手・大谷翔平のスケジュールについて口を開いたのは、8月19日（日本時間20日）のロッキーズ戦後のことだった。この日は、同じナ・リーグ西地区で断トツの最下位に沈むロ軍に痛恨のサヨナラ負け。それでも大谷は6試合ぶりとなる44号ソロをロ軍ブルペンにぶち込んだ。打球初速115.9マイル（約186.5キ