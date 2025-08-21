米国・ＷＷＥは２０日、ＰＬＥ（プレミアムライブイベント）「レッスルパルーザ」を９月２０日（日本時間２１日）に、インディアナ州インディアナポリスのゲインブリッジ・フィールドハウスで開催すると発表した。米国内では、ＷＷＥとＰＬＥの独占配信契約を結んだディズニー傘下の米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が放送する。ＥＳＰＮは当初、２０２６年からの配信と発表されていたが、ＷＷＥは「これは当初の予定より早い日程