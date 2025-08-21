演歌歌手の三山ひろしが２１日、東京・狛江エコルマホールで「１ＰＰＯ（いっぽ）〜歌と芝居の贈り物」（２２日まで）初日公演を行った。第１部では芝居、第２部では１９曲を歌唱。この日は公演を前にエンディングで歌唱する「明日があるさ」のパフォーマンス、取材会を実施した。構想から２年で本番を迎え「やっと本日の初日。スケジュールが忙しく、レコード会社も事務所も違う中、１つの催しを届けさせていただくのは本当