元プロ野球巨人でタレントの長嶋一茂（59）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎転職したら人生○○だった件」（後7・00）に出演。憧れていた選手を明かした。この日長嶋は、同学年の古田敦也氏と共にゲスト出演。ヤクルトなどで活躍した1学年先輩の荒木大輔氏の名前が挙がると「荒木さんはスーパースター」と大興奮。「俺ピッチャーじゃないけど、荒木さんに本当に憧れて、早実も受けたもん」と、荒木氏の母校・早稲田実