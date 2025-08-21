北海道で行われている「第７７回全日本大学準硬式野球選手権大会」が２１日、大会２日目を迎えた。円山球場で開催の２試合は、共に東都連盟と東京六大学連盟の２校が対決。全日本の舞台で関東連盟校同士の試合が同日・同球場で行われた。第１試合は、春の関東大会準決勝戦と同じ中大対明大。昨年覇者の中大は、肩の怪我から復帰し、およそ１年ぶりの公式戦登板となった三浦凌輔（３年＝能代松陽）が先発。マウンドに戻ってこら