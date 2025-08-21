優勝した長野県松本蟻ケ崎高の演技＝21日午後、大阪市此花区の夢洲高校生チームが音楽に合わせて巨大な紙に文字や絵を表現し、腕前を競う「書道パフォーマンス甲子園」の特別大会が21日、大阪・関西万博会場で開かれた。茨城、長野、兵庫、香川、愛媛、福岡6県の6校が出場し、長野県松本蟻ケ崎高が優勝、水戸葵陵高が準優勝を果たした。6校は、7月に愛媛県四国中央市で開かれた本大会の上位5校と、四国中央市の愛媛県立三島高