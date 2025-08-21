大阪・関西万博の会場を視察後、記者団の取材に応じる小泉農相（右）と大阪府の吉村洋文知事＝21日午後、大阪市此花区の夢洲大阪府の吉村洋文知事は21日、大阪・関西万博の会場で小泉進次郎農相の視察に同行した。約2時間半の全行程で行動を共にし、記者団の前では「希有な政治家」「改革の魂を持っている」と互いに持ち上げた。吉村氏が代表の日本維新の会には自民、公明両党連立政権への参加容認論もある中、「ポスト石破」の