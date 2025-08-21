新名神高速道路で車６台が絡む事故。６人がけがをしているということです。８月２１日午後３時４０分すぎ、滋賀県甲賀市の新名神高速道路で「キャリアカーが追突した」と通報がありました。警察などによりますと新名神下り線の甲賀土山インターチェンジから甲南インターチェンジの間で、キャリアカー・大型トラック・普通乗用車４台の計６台が絡む事故が起きたということです。消防によりますとこの事故で６人がけがをし、