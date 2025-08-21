金融庁が、保険業界などの監督強化のため、組織再編を検討していることがわかりました。関係者によりますと、金融機関などを監督している「監督局」から保険業界などを監督する部門を切り離し、新たに「資産運用・保険監督局」を設置する方針です。金融庁は貯蓄から投資の流れを加速させ、国民の所得を増やす「資産運用立国」政策の推進に力を入れていくということです。また保険業界で不祥事が相次いだため、保険業界を監督する部