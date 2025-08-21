2025年9月20日（土）、21日（日）の2日間、栃木・益子町の名物イベント「益子陶器市」が、東京・恵比寿ガーデンプレイスにて初開催。益子陶器市が気になっていたけど、遠くてなかなか行けていなかった…という人も、お気に入りと出合いに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう？さまざまな作風を楽しめる「益子焼」江戸時代末期から続く、益子焼。益子町は、優れた陶土を産出することや東京に近いという理由から、陶器の産地として