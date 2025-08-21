21日午後5時ごろ、台風12号が鹿児島県に上陸しました。激しい雨によって道路が冠水。排水溝から雨水が噴き出し、交差点では雨水が川のようになっています。岸壁に打ち付ける高波。午後1時半過ぎ日置市では木も横に流され、かなり大粒な雨が横向きに降っています。高校生：雨が強くなり臨時休校になりました。強すぎます。ぬれて気持ち悪いです。2学期が始まった市内の高校は台風接近で臨時休校となり、駅のホームには多くの学生の