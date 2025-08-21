秋山黄色の新曲「Quest」(ヨミ：クエスト)が、10月4日より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌に決定した。『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作・原案による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽