知的障害を抱える石川の特別支援学校の生徒たちの就職に向けて、接客や陳列など実務技能を磨くための大会が21日、開かれました。 「注文を繰り返します。オレンジジュース一つ、紅茶一つ、以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。少々お待ちください」はっきりとした丁寧な口調で、注文を取る女子生徒。こちらの男子生徒も、落ち着いた手つきで水を出します。 接客サービスに挑んでいるのは、知的な障害を