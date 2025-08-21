洪水警報が、指宿市に発表されました。 鹿児島市、枕崎市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市に発表されている、大雨洪水警報は、継続中です。 指宿市、薩摩川内市甑島、姶良市、三島村に発表されている、大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・