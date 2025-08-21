鹿児島市は午後5時30分、氾濫が発生するおそれがあるとして、新川流域と和田川流域に避難指示を出しました。 川の近くの洪水浸水想定区域に住んでいて避難の必要なかたは、避難場所や自宅や近くの建物で少しでも高い場所に移動してください。身の安全を確保してください。 ・ ・ ・