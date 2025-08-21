高知県警は8月21日、税務署に対して虚偽の申告を行い、還付金・約98万円を騙し取ったとして、詐欺の疑いで男女2人を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは住居不定・無職の名嘉祥芙容疑者（42）と、山口県宇部市の派遣社員野村千尋容疑者（29）です。警察によりますと、2人は共謀のうえ24年9月から10月にかけて、山口県の税務署に対しオンラインで確定申告が可能なe-Taxを使用して虚偽の申告を行い、野村容疑者名義の口座に所