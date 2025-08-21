赤色灯埼玉県警は21日、警察の業務システムで調べた知人男性の自宅にパトカーで向かい、車内で男性とその妻から現金を脅し取ろうとしたとして、個人情報保護法違反や恐喝未遂などの疑いで鴻巣署地域課の警部補岡田英之容疑者（55）＝同県羽生市＝を逮捕した。県警によると、容疑者は男性と同級生で「学生時代に金を無心され、15万円ほどに積み上がっていた。脅し取ろうとは思っていなかった」と供述している。容疑者は部下の