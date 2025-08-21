7月に実施された参院選の結果は、驚きをもって迎えられた。「泡沫政党」と揶揄されることもあった参政党が躍進し、有権者の右傾化が進んだともみられている。なぜいま、政治の地殻変動が起きているのか。これから日本はどうなっていくのか。識者たちに聞いたーー。 #1 なぜ海外主要経済メディアは参政党を「無視」するのか モーリー・ロバートソン氏が指摘する不都合な真実…欧米の主要メディア