「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）巨人のリチャードが確信歩きの豪快弾を放った。二回無死二塁から、ヤクルト・石川の直球を捉えると、すぐには走り出さず打球の行方を眺めながら、本塁打を確信してバットを放り投げた。左翼席中段に突き刺さった２試合ぶりの７号２ランにリチャードは会心の笑顔。前日２０日には一塁の守備で相手選手と交錯。左脇腹付近に相手の左膝が激突し、グラウンドに倒れ込み、その後、途中交