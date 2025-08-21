記者会見するJA全中の山野徹会長＝21日午後、東京都千代田区全国農業協同組合中央会（JA全中）の山野徹会長は21日、東京都内で記者会見し、今後流通が本格化する2025年産新米について「猛暑や渇水によって収穫量の低下が懸念される」として、価格の動向を注視する考えを示した。各県のJAが集荷率を高めるため生産者への前渡し金（概算金）を昨年比で大幅に増額していることについては「生産者が営農を継続できるよう各産地で判