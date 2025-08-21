日本マクドナルドのセットメニュー「ハッピーセット」にカードが付くキャンペーンを巡って食品廃棄が相次いだことを受け、消費者庁の堀井奈津子長官は２１日の定例記者会見で、同社に対し、販売方法の改善や再発防止を求める要望を行ったことを明らかにした。堀井長官は「食品ロスが発生したことは誠に遺憾。削減推進に取り組む消費者庁として強く問題意識を持っている」と述べ、食品廃棄につながらない販売方法などの対策を求