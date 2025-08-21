熱帯低気圧から変わった台風12号は、21日午後5時ごろ日置市に上陸しました。 県内では大雨となっていて土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 台風12号は午後5時すぎに、日置市付近に上陸しゆっくりと東に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートルです。 いちき串木野市付近では午後2時半ごろ、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。また