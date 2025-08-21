四国4県への新幹線の建設を求める「四国新幹線整備促進期成会」が東京で大会を開き、整備計画への格上げに向けた法定調査の予算措置を国に要望していくことなどを決議しました。四国4県や経済団体などでつくる「四国新幹線整備促進期成会」は、8月21日に東京都内で大会を開き、茺田知事をはじめ四国4県の知事や経済団体の幹部など約700人が参加しました。四国新幹線の構想は、山陽新幹線の岡山から分岐し瀬戸大橋を渡り、高