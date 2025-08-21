北アルプスにある富山市有峰の薬師峠キャンプ場（通称：太郎平キャンプ場）で、ツキノワグマがテントを荒らす被害があり、富山県は2025年8月20日、安全のため、管理する同キャンプ場を当面閉鎖すると発表した。目撃者によると、クマは人を恐れる様子はなく、食べ物をあさっていたという。その2週間ほど前にも、近くの登山道にクマが居座るのが目撃されており、県では、入山規制も検討していることを取材に明らかにした。クマは、撮