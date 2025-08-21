気象台は、午後6時34分に、大雨警報（土砂災害）を垂水市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・垂水市に発表 21日18:34時点薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。薩摩、大隅地方の海上では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22