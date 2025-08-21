高知県出身の漫画家・やなせたかしさんが手掛けた三越での仕事をたどる企画展が、いま東京で開かれています。踊るような筆遣いで描かれたユーモアあふれる漫画。やなせたかしさんが、東京の百貨店・三越の社内報に連載していた「みつ子さん」です。東京の三越日本橋本店で開催されている「やなせたかしと三越」は、やなせさんが三越の社員時代に手掛けた作品を中心とした企画展です。やなせさんは高知から上京後、1947年に三