記録的な大雨に見舞われた東北地方。仙北市では2日間で、8月の1カ月分の雨量に迫るなど記録的な大雨となりました。一方で、命に関わる災害級の暑さも続いています。4日連続で猛暑日となった東京都心。午前11時過ぎに最高気温36.8度を観測しました。8月中旬以降に4日連続の猛暑日は15年ぶりです。皇居周辺では熱せられた空気で景色が揺れて見えるかげろうが発生していました。災害級の暑さは22日も続きます。予想最高気温は愛知・名