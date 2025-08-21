「デイリースポーツサマーカップ」（２１日、平和島）４号艇の作間章（４６）＝東京・８２期・Ａ１＝が４カドからまくって１着。通算では４７回目、平和島では５回目となるＶを飾った。２着には人気を背負っていた１号艇の田中豪（東京）、３着には２号艇の永井彪也（東京）が入り、３連単は６８９０円の中穴決着となった。進入は枠なりの３対３。４カドからコンマ０５のトップＳを決めた作間が１周１Ｍでスロー勢を一気にま