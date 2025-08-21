こうちeyeでは「熱中症対策」をシリーズで送りしています。暑さ対策が必要なのは人間だけではありません。今回は、動物やペットの「暑さ対策」です。扇風機や日差しを遮るシートにそしてミスト。高知市の「和の森わんぱーくこうち アニマルランド」では、毎年この時期「暑さ対策」は欠かせません。ライオンは冷房の効いた寝室の入り口を開けて、展示室で冷気を感じながらのんびり。ふれあいコーナー