ユーロ圏１０年債利回り格差仏７０、伊８１ｂｐと縮小一服し、水準落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ2.732 フランス3.427（+70） イタリア3.542（+81） スペイン3.313（+58） オランダ2.907（+18） ギリシャ3.395（+66） ポルトガル3.145（+41） ベルギー3.266（+53） オーストリア3.049（+32） ア