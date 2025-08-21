20日夜、神戸市のマンションで、住人の女性が、男に刃物のようなもので刺され死亡した事件。犯人とみられる男は犯行直前に、帰宅した女性のあとをつけ、オートロックをすり抜けていたことがわかった。「血痕というよりも血だらけ」事件発生の知らせは、20日午後7時20分過ぎ。このマンションに住む女性から寄せられた110番通報だった。「男女がもめている。エレベーターの中から女性の悲鳴が聞こえた」悲鳴を聞いて通報した女性は、