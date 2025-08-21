友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は彼氏持ちの友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞大学1年生の主人公は、久々に高校の同級生・玲奈と会うことに。2人は同じアイドルが好きだったのをきっかけに仲よくなります。彼女は玲奈と会ったら、その話をしようと楽しみにしていました。主人公は玲