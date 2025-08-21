アイ・オー・データ機器は8月20日に、ゲーミングディスプレー「GigaCrysta」の新機種として、同社初となる有機EL（QD-OLED）採用の280Hz＆WQHD対応27インチモデル「LCD-GDQ271UEL」を発表した。8月下旬の出荷を予定している。価格はオープンで、公式オンラインショップ「ioPLAZA」での価格は9万8780円。●Quantum Dot技術を採用した「QD-OLED」パネルを採用「LCD-GDQ271UEL」は、「GigaCrysta」の10周年記念モデル第4弾として