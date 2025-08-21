ASローマに続く国際的連携アカデミー・地域貢献・ビジネス展開へ名古屋グランパスは8月21日、イングランド・プレミアリーグに所属するエバートンと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。2022年11月に締結されたASローマとの提携に続く形で、同クラブのオーナーであるThe Friedkin Group（TFG）との関係を基盤に実現した。本提携により、アカデミー選手の短期留学や遠征、コーチやスタッフの交流・現地研修、将来的な