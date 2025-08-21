「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが山口の自身初となる３試合連続本塁打で先制した。２試合連続で４番・ＤＨでスタメン出場。初回２死三塁、楽天先発・滝中の内角高めの１４５キロを左翼席に運ぶ５号２ランを放った。山口は１８日に２５歳の誕生日を迎えて以来、全試合で本塁打を記録。この日プロ初先発の吉川に先制パンチで援護射撃した。「打ったのはシュートです。ヨシ君（吉川）とはファ