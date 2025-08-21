「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのバウアーが審判に対してイライラするしぐさを見せた。二回２死。カウント１−１から羽月に対し、クイックモーションから直球でストライクを投げ込んだが、村山球審が羽月を指さし、準備ができていないとして投球を無効とした。するとマウンド上のバウアーは何度も両手を広げて「ＷＨＹ？」ポーズを繰り広げ、一旦マウンドの後ろに下がって心を落ち着けるといったシ