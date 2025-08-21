今年に入ってからの山形県内のクマの目撃件数が２００３年の統計開始以降で過去最多となっています。 【写真を見る】県内のクマの目撃件数が過去最多に...クマ目撃で閉園していた西蔵王公園が再び開園抜本的な安全対策は難しく...（山形） 今月１２日にクマが目撃され閉園していた山形市の西蔵王公園はきょう再び開園しましたが、抜本的な安全対策は難しく、利用者にも引き続きクマ対策への協力を注意を呼び掛けています。 午