日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限6842(6628) 12月限 105( 105) TOPIX先物 9月限9020(9020) 日経225ミニ 9月限139642(139642) 10月限1216(121