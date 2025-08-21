スマホというよりももう“カメラ”を持つ感覚に近い！Samsung Galaxy S25 Ultraを使って、YOASOBIのライブツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を撮影した模様をお伝えします♡ ※ライブ中の撮影は主催者/運営の許可を得て撮影しています。Samsung Galaxy S25 Ultraの魅力とは？Samsung Galaxy S25 Ultraの魅力をYOASOBIのライブツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を撮影した写真とともにお届け♡Samsu